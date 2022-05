Mais de mil policiais civis participam de corrida em homenagem 1º de maio 

Com todas as inscrições esgotadas cinco dias antes do evento, a Corrida da Polícia Civil atraiu mais duas mil pessoas, entre atletas e admiradores do esporte, na Orla de Salvador, neste 1º de Maio, em homenagem ao Dia do Trabalho. O evento organizado pela Polícia Civil em parceria com a empresa Jardel Moura Assessoria Esportiva contou com 1.200 competidores, entre policiais civis, membros de outras forças de segurança e da população baiana, que disputaram nas categorias Polícia Civil e Geral, masculino e feminino, nos cinco e dez quilômetros.

Uma das novidades trazidas pela Corrida da Polícia Civil foi o local da Arena da prova, realizada entre a Boca do Rio e Piatã. Também competindo no evento, a Delegada-Geral foi campeã da categoria Polícia Civil. “É motivo de muita alegria neste 1º de Maio, Dia do Trabalho, confraternizar e fomentar a saúde através da prática do esporte, por meio da Corrida da Polícia Civil, junto com nossos policiais, servidores administrativos e a sociedade. Parabéns a todos. Tanto os que trabalharam para este evento acontecer, quanto os que participaram”, afirmou.

Um posto de saúde com ambulância e a equipe do Departamento Médico da Polícia Civil (Demep) de prontidão, além de uma tenda de massoterapia, fizeram parte da estrutura do evento, para proporcionar todo conforto necessário aos competidores. O público ainda contou com uma exposição da Coordenação de Operações Especiais (COE), com armas e outros dispositivos e artefatos bélicos, como granadas de efeitos, equipamentos de entrada tática e armas longas.

A Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito, a Delegada-Geral Adjunta, Elâine Nogueira; o superintendente de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP), delegado Ivo Tourinho; o corregedor chefe da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), delegado José Fernando; a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), delegada Andréa Ribeiro; a diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegada Rogéria Araújo; o diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), delegado José Bezerra Júnior e o diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), delegado Arthur Gallas, entregaram os troféus aos vencedores.

Todos os participantes, além dos kits com camisa, boné e sacola, receberam uma medalha, “Missão Cumprida”. Classificado no quarto lugar na categoria Geral Masculino, nos cinco quilômetros, o primeiro sargento fuzileiro naval, Fernando Rocha, participou do evento ao som da música “Vida de Corredor”, que ele compôs sobre a sua rotina diária no esporte. Ele destacou a satisfação com a Corrida da Polícia Civil. “O evento foi maravilhoso, desde a sua organização, logística e estrutura, até a integração da Polícia Civil com a sociedade, promovendo saúde, bem estar e socialização. A Polícia Civil, Jardel Moura e todos que apoiaram esta prova estão de parabéns”, comentou.