Mais de uma tonelada de carne estragada é apreendida em Salvador

Mais de uma tonelada de carnes com validade vencida foi apreendida nesta quinta-feira (28) em um estabelecimento comercial na Via Regional, em Salvador, pela Delegacia do Consumidor (Decon), do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

“Estávamos em diligências, realizando investigação em campo, quando nos deparamos com o material fora da validade sendo salgado para revenda”, diz o diretor do departamento, delegado Arthur Gallas.

O dono do estabelecimento que estava com o alimento vencido vai ser levado para a sede da Decon, onde deve ser ouvido.

“Já solicitamos o apoio da Vigilância Sanitária e vamos recolher todo o material apreendido para descarte. Essa fiscalização será realizada regularmente, buscando locais onde existem denúncias de venda de produtos vencidos, o que fere o estatuto do consumidor”, acrescentou.