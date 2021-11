“Mais importante parasita dos bovinos, os carrapatos têm de ser combatidos por produtos de eficácia comprovada”

Tecnologia



Publicado em 4 de nov de 2021 e atualizado às 17:56

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Irritação, perda de apetite e redução de peso estão entre os problemas enfrentados pelos bovinos quando acometidos por ectoparasitas – especialmente carrapatos, bernes e moscas. “Uma infestação séria faz com que os animais não apenas fiquem irritados, mas desenvolvam doenças, comprometendo o lucro dos produtores.

No caso do carrapato, a tristeza parasitária é o principal problema sanitário. Os prejuízos dos pecuaristas vão desde a perda de arrobas por animal até a baixa precificação do couro, uma vez que os parasitas causam danos tanto sugando o sangue dos bois quanto ‘machucando’ o couro”, explica o médico veterinário e gerente de produtos para Grandes Animais da Syntec, Thales Vechiato.

O carrapato é o principal ectoparasita dos bovinos. Segundo a Associação Brasileira de Criadores, estima-se que esse inimigo cause prejuízos de aproximadamente US$ 3,2 bilhões por ano.

De acordo com o especialista da Syntec, pode-se evitar a incidência de carrapatos com alguns cuidados. “A saúde geral do gado, incluindo seu estado nutricional, os níveis de estresse e até a genética são fatores importantes para prevenção do carrapato. Manter a alimentação equilibrada, incluindo acesso a suplementos minerais, sanidade dos animais em dia são procedimentos simples que ajudam a evitar ou a controlar a infestação de ectoparasitas. Vale lembrar que somente 5% deste parasita estão nos animais e os 95% no ambiente, ou seja, um controle não somente tático, mas estratégico é fundamental para reduzir as infestações na fazenda”, recomenda Vechiato.

Quando os ectoparasitas já estão presentes no gado, o tratamento deve ser feito com produtos específicos para esse tipo de problema sanitário. A Syntec oferece Ciper Duo, ectoparasiticida de amplo espectro de ação, formulado à base de Butóxido de Piperonila e Cipermetrina, piretróide responsável pela liberação de descargas nervosas repetitivas, que provocam a morte dos ectoparasitas.

“Os pecuaristas devem estar atentos à infestação de carrapatos. A prioridade é evitar o aparecimento do parasita. Porém, quando ele está presente é essencial usar produtos eficazes, com ação comprovada”, ressalta Thales Vechiato.

Por | Fernanda Souza