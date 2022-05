Mais jogos estão chegando para jogar de graça no Xbox Cloud Gaming

O Xbox Cloud Gaming começou seu próximo estágio de evolução hoje com a adição de seu primeiro jogo free-to-play, Fortnite. Ao contrário de todos os outros jogos do serviço, os jogadores não precisam de uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate para jogar.

Para começar, tudo o que você precisa fazer é entrar no site do Xbox, navegar até a página do jogo na loja e selecionar “Jogar com Cloud Gaming” em qualquer dispositivos – iOS, iPadOS, telefones e tablets Android ou Computador Windows.

“É um passo importante adicionar um título Free-to-Play ao catálogo de jogos na nuvem à medida que continuamos nossa jornada na nuvem. Estamos começando com o Fortnite e procuraremos trazer mais jogos Free-to-Play que as pessoas adoram no futuro. No Xbox, queremos tornar os jogos acessíveis aos 3 bilhões de jogadores em todo o mundo, e a nuvem tem um papel importante nessa missão. Simplesmente queremos que você tenha mais opções tanto nos jogos que joga quanto na maneira como escolhe jogá-los .”

Melhor ainda, o Fortnite também está habilitado com controles de toque sob medida, então você nem precisa de um controle físico!

Monumental news everyone! Fortnite is now available to play FOR FREE streaming to web browsers on iPhone, iPad, and Android via Xbox Cloud. No subscription required, no 30% Apple tax.https://t.co/eHs1Xvh6D2 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 5, 2022

Como mencionado, este é apenas o primeiro de muitos jogos free-to-play que esperamos chegar ao Xbox Cloud Gaming no futuro, e a Microsoft está divulgando o sucesso do serviço até agora no site oficial do Xbox.