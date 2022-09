Mais jogos japoneses estão vindo para Xbox no futuro

Sarah Bond, Vice-Presidente (VP) Corporativa de Xbox e Chefe do ecossistema de jogos do Microsoft Gaming, foi perguntada durante uma transmissão ao vivo da IGN Japan neste sábado, 17 de setembro, se os proprietários do Xbox deveriam esperar títulos japoneses originais publicados pelo Xbox Game Studios no futuro, semelhantes aos clássicos Blue Dragon, Otogi, Ninja Gaiden e Lost Odyssey do Xbox OG e Xbox 360.

“Completamente”, respondeu Bond. “Uma das coisas que me deixa super empolgada é que temos mais de 250 desenvolvedores no Japão desenvolvendo jogos para Xbox agora. 150 já estão conosco desde o início, 100 deles estão no Xbox Game Pass e [recentemente] anunciamos 15 títulos feitos na Ásia e 13 no Japão.”

“Tanta coisa aconteceu, mas há ainda mais que virá no futuro e mal posso esperar para revelar a todos vocês quando começar a sair.”

Em outra entrevista publicada pela Game Watch, o CEO e Presidente de jogos da Microsoft, Phil Spencer, reconheceu a demanda por jogos japoneses originais por parte do Xbox Game Studios e disse que “estamos trabalhando na criação de tais títulos”.

“Não é esperar muito. Acabamos de nos encontrar com Kojima-san da Kojima Productions e muitos outros criadores de jogos para falar sobre trazer títulos japoneses exclusivos para o Xbox.”

“Entendemos que muitos fãs de jogos querem isso. Também estamos cientes do desejo comum por jogos do Japão. Estamos trabalhando na criação desses títulos, então, por favor, esperem por isso.”

Blue Dragon (2006) e Lost Odyssey (2007) foram JRPGs exclusivos para Xbox criados por Hironobu Sakaguchi, criador de Mistwalker e da saga Final Fantasy.

A Microsoft fez esforços renovados no Japão com a Series X|S. Os consoles foram lançados dia a dia com outros territórios e Phil Spencer se comprometeu desde o início em atender melhor aos jogadores japoneses nesta geração de console.

Embora ainda tenha desempenho atrás do PlayStation 5, os consoles Xbox tiveram vendas melhores do que o esperado no Japão nos últimos meses, com o Xbox Series X|S superando o console da Sony duas vezes nas semanas de vendas, em meados de maio e novamente em junho.