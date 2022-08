‘Mais ousadia e liberdade”: Thássia Naves de visual novo morena iluminada, com franja e shaggy hair

Thássia Naves, é uma das maiores influenciadoras brasileiras, dona de uma elegância sem igual, ficou com os hairs loiros por um grande período, mas a febre da transformação entre as famosas pegou ela também.

A influencer publicou em suas redes sociais a mudança nos cabelos, além de cortar ela também abandonou os fios loiros e agora está morena iluminada. “Me libertei do loiro”, escreveu, Thássia Naves, na legenda do vídeo que ela compartilhou com seus seguidores no Instagram, em que mostra a sua transformação.

Muitas famosas estão aderindo à tendência e mudando a cor dos fios para morena iluminada, cor escolhida pela influencer. O corte que Thássia Neves fez também é uma tendência do momento, super despojado e com os fios em tamanhos irregulares, o shaggy hair ou shag hair, traz movimento para os hairs. É uma técnica que deixa os cabelos bem repicadinhos na frente e o restante dos fios cortados em camadas.

Me joguei sem medo na transformação dos hairs Aos 33 anos a influenciadora diz estar momento uma nova fase em sua vida e que a mudança do cabelo faz parte disso. “Me joguei sem medo, porque estava querendo me ver diferente. Estou me acostumando com a franja, amei o resultado. É tão bom a gente se ver de outra forma, descobrindo novas personalidades. Essa mudança marca uma nova fase na minha vida, de mais ousadia e liberdade”, revelou Thássia Naves.

Quer entrar para moda!? Veja o que diz o profissional que fez a transformação de Thássia Naves O cabeleireiro, Romeu Felipe, é embaixador global da Wella no Brasil, ele foi o responsável pela transformação de Thássia Naves, para vocês que querem saber, detalhes do processo, e copiar o cabelo da influencer, segue a explicação do profissional: “Esquentamos as mechas da Thássia, com uma técnica invertida. A coloração Illumina Color, garante proteção ao cabelo enquanto promove uma coloração duradoura e de qualidade. Sem cheiro e vegana, a linha possui uma gama de tonalidades, que podem ser combinadas para criar cores personalizadas. Para Thássia, apostamos na fórmula de 6/ + 6/37 na raiz, e para as mechas inversas os tons 7/0 + 735 + 7/7 + 7/43″”, contou Romeu.

