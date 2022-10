Mais um instituto confirma vitória de ACM Neto no primeiro turno

Mais um instituto de pesquisas confirmou a projeção de vitória do candidato a governador ACM Neto (União Brasil) já no primeiro turno. No último dia antes das eleições, novo levantamento do Datafolha, divulgado neste sábado (1º) pela rádio Metrópole, aponta que Neto venceria a disputa já neste domingo (2), com 51% dos votos válidos.

Também nesta semana, pesquisa realizada pelo instituto Dataqualy e divulgada pelo Política Livre indicou que o ex-prefeito de Salvador venceria a disputa já no primeiro turno, com 58% dos votos válidos.

O Datafolha fez 2,5 mil entrevistas entre a última sexta-feira (30) e este sábado (1º). A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BA-00751/2022 e BR-02575/2022.