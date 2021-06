Mais uma morte e 34 novos casos de covid-19

Destaque



Publicado em 16 de jun de 2021 e atualizado às 22:09

O município de Itamaraju voltou a registrar morte em decorrência de complicações do coronavírus.

O boletim com informações sobre a pandemia lamentou pela morte de um homem com 50 anos, diagnosticado com Covid-19 no dia 09 de junho de 2021. Mas que acabou perdendo a batalha para o vírus.

Com esse caso a atualização chega a 138 mortes, após os pacientes confirmarem o novo coronavírus.

Também foram confirmados 34 novos casos, chegando assim a 7314 infectados, no entanto, 7030 conseguiram recuperar. Contudo 146 pessoas estão em recuperação. Mas 04 pacientes ainda estão internados em unidade de saúde do município, 15 foram transferidos para unidades do Estado, 144 pacientes aguardam resultado.

Pessoas tem ignorado as medidas orientadas por vários órgãos da saúde, utilizam as redes sociais para atacarem ou demonstrar os desrespeitos com aglomerações, sem utilização de equipamentos que dificultam a transmissão do vírus.

Mesmo assim regularmente são reforçadas as orientações com dicas de prevenção direcionadas à população. Sempre é solicitado manter o distanciamento social, o uso de máscaras e sair em casos emergenciais são ferramentas eficientes, no combate ao COVI-19.