Mais uma morte registrada com COVID-19, continua crescer os casos e região tem 93% de leitos ocupados

Assim como crescem o número de pessoas desrespeitando os protocolos para evitarem a contaminação, também aumentam os casos de mortes de pacientes diagnosticados com Coronavírus.

Neste domingo (21) o boletim com informações da pandemia no município de Itamaraju, registrou a morte de um paciente de 54 anos, diagnosticado no último dia 25 de fevereiro com a infecção do COVID-19. Mesmo transferido para unidade supervisionada pelo estado, não resistiu a evolução da doença.

Com a atualização chega a 67 mortes, após os pacientes confirmarem o novo coronavírus.

Os dados ainda destacam que 209 pessoas permanecem em recuperação, 4413 pessoas foram confirmadas com COVID-19. Mas 04 pacientes ainda estão internados em unidade de saúde do município, 07 foram transferidos para unidades do Estado, 89 pacientes aguardam.

No município de Teixeira de Freitas houve o registro de 21 novos casos positivados. Mas 92 estão em tratamento e 173 morreram, após contaminação do COVID-19. São 21 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, representando 93% de ocupação de UTI.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.698 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,2%), também registra 99 mortes.

Pessoas que ignoram as medidas orientadas por vários órgãos da saúde, utilizam as redes sociais para atacarem ou demonstrar os desrespeitos com aglomerações, sem utilização de equipamentos que dificultam a transmissão do vírus.

As autoridades em saúde orientam a população mantem o isolamento social, seguido de cuidados com procedimentos de higiene.

Regularmente são reforçadas as orientações com dicas de prevenção direcionadas à população. Contudo, manter o distanciamento social, o uso de máscaras e sair em casos emergenciais são ferramentas eficientes, no combate ao COVI-19.