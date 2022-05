Maísa ganha música de João Gomes, mas diz que não está namorando

Os fãs que torcem por um romance entre Maisa e João Gomes vão ficar decepcionados com a nova declaração da atriz. A artista, que ganhou uma música do cantor, respondeu ao comentário de um fã e disse que não está interessada em namorar por enquanto. Em viagem pela Europa, onde festejou seus 20 anos, ela disse que não estava namorando nem com João Gomes, nem com ninguém. A atriz está solteira desde que terminou o namoro com Nicholas Arashiro, em dezembro de 2021.

No Twitter, um fã da apesentadora perguntou para os seguidores de eles conseguiriam namorar a atriz. O internauta disse que não conseguiria ter um relacionamento com a artista, pois se lembraria dela trabalhando na televisão quando ainda era uma criança.

Maisa notou a publicação e contou que não está aberta para uma nova relação amorosa. “Ok, mas não tô procurando namorado ainda”, disse a atriz.

Recentemente, João Gomes dedicou uma música a ela. O cantor mostrou um áudio de Maisa dizendo que o “mínimo” seria ele lançar uma música em homenagem a ela. Ele cumpriu a promessa, vestiu uma camiseta com o rosto da apresentadora e divulgou a música Dengo nas redes sociais, sobre um homem que largaria a vida de curtição para viver um romance com a mulher por quem é apaixonado.