Mali, Anna Pacco e Juliana Marques agitam Camarote Metrópoles

O Camarote Metrópoles ficou animado neste sábado (21/5) durante o evento Buteco do Gusttavo Lima. No intervalo dos shows no palco principal, as cantoras Anna Pacco, Mali e Juliana Marques se apresentaram para os presentes no espaço reservado da Arena BSB.

Agenciadas pela Talent4Music, as artistas estão investindo ainda mais na carreira musical. Mali, primeira a se apresentar, transita por vários estilos desde os 12 anos de idade e se define como uma artista que canta “o que toca o coração”. Na apresentação, passeou por hits sertanejos e outras músicas nacionais.



“Sou uma artista crossover pop, uma camaleoa que transita entre os estilos. Canto sertanejo, forró, piseiro, música pop urbana e acho que isso traz uma identidade diferente para a minha carreira. As pessoas gostam de rotular os artistas, mas eu não tenho rótulos musicais”, explica.

Juliana Marques, empolgada pelo lançamento do novo single Se Você Voltar, leva o sertanejo como base da carreira. Com influências do modão e do sertanejo raiz, a cantora obteve mais de 70 mil visualizações em apenas dois dias.

Anna Pacco, por sua vez, trabalha com um repertório repleto de influências da música pop e do funk. A apresentação contou com sucessos nacionais e internacionais e bastante empolgação.

“Gosto dessas sonoridades misturadas com as referências do rap e do rock. A música urbana está crescendo muito e o funk conversa muito bem com todos os estilos urbanos internacionais. Também adoro performar em palco”, conta.

Camarote Metrópoles

Neste sábado (21/4), o aguardado Buteco do Gusttavo Lima movimentou a capital federal na Arena BRB Mané Garricha. O portal Metrópoles firmou uma parceria de sucesso com a Arena BRB, concessionária gestora do emblemático complexo esportivo brasiliense e, juntos, comandaram o Camarote Metrópoles. O espaço recebeu empresários, executivos, profissionais da comunicação e formadores de opinião.

Ao todo, quase 400 convidados prestigiam a badalada área, com vista privilegiada para o palco onde o Embaixador e outros artistas embalaram a multidão com os maiores sucessos da carreira.

