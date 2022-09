Malvino Salvador afirma que foi um “presente” sair da TV Globo após 16 anos de contrato com a emissora

Malvino Salvador abriu o jogo na manhã desta quarta-feira (8) sobre sua saída da Globo. Em conversa com Otaviano Costa, o ator afirmou ter sido um presente ter se desligado da emissora.

+ Malvino Salvador declara voto e critica emissora: ‘Me decepcionou’

“Encarei como um presente – um presente para uma nova vida. Foi um ciclo muito importante na minha carreira. Mas o maior segredo da vida é saber se adaptar e não ter medo dos novos desafios”, afirmou no programa Otalab.

Malvino Salvador trabalhou por 16 anos na TV Globo (Foto: Reprodução/Instagram)

Salvador recebeu a notícia que o seu contrato seria renovado em seu aniversário de 44 anos, completados em 2020, após 16 anos de casa.

Em seguida, Malvino Salvador revelou que foi um momento importante para focar em outros projetos. Atualmente, o artista se dedica à academia de artes marciais que abriu com Kyra Grace, juntos desde 2013. “Eu tenho uma condição de vida legal, está tudo certo. Tenho outros caminhos para seguir. E pensei: é um novo ciclo, um novo momento que começa”.

Malvino Salvador não te medo em dizer o que pensa Ainda em conversa no Otalab, Malvino Salvador voltou a falar sobre política, afirmando que a imprensa não está sendo imparcial em seu posicionamento em relação às eleições. “A imprensa está de um lado só, na minha visão. Se todo mundo pensar do mesmo jeito não há evolução. A discordância é boa”, comentou.

Em seguia, o ator refletiu sore a importância de todos terem a liberdade de seguir seus valores. “Eu acho importante que exista debate, que as pessoas consigam escutar as outras sem se odiar. Todo mundo tem direito a ter suas ideias e seus valores. E o respeito tem que permear tudo isso”, finalizou.

Malvino Salvador defendeu Jair Bolsonaro durante sua participação no programa “Cara a Tapa” (Foto: Reprodução/YouTube)

Recentemente, Salvador apoiou as atitudes do Jair Bolsonaro durante os quatro anos na presidência em sua participação no podcast “Cara a Tapa“. O ator defendeu o atual presidente, afirmando que todos são passíveis a erro.

“Bolsonaro tem boas intenções, mas faz algumas escolhas erradas, principalmente na forma de se comunicar. Nem todo governo é sempre assertivo ou errado. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom”, disse.

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Yara Militão, sogra de Viviane Araújo, comprova que neto é a cara de Guilherme Militão

+ Anitta e Murda Beatz terminam após três meses de relacionamento, diz jornal

+ Bianca Andrade dá em cima de Fernanda Paes Leme com proposta ousada durante “Quem Pode, Pod”