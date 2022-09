Malvino Salvador diz que não é bolsonarista: ‘Sou contra Lula’

O ator Malvino Salvador, que defendeu o presidente em entrevista recente e criticou a cobertura jornalística da TV Globo sobre o governo bolsonarista, disse ao jornal Folha de S. Paulo que não é apoiador de Bolsonaro. A declaração ocorreu na madrugada deste domingo (11) nos bastidores do Rock in Rio.

“Eu não sou Bolsonaro. Sou contra Lula. Voto em qualquer um menos no candidato do PT e como estou vendo o andamento deste pleito o meu voto vai ser no Bolsonaro”, comenta o ator.

Malvino disse que alguns colegas de emissora passaram a evitá-lo desde que ele se posicionou contra Lula. “É chato, mas eu não estou nem ai”.