Malvino Salvador explica por que demissão da Globo foi ‘um presente’

O ator Malvino Salvador foi pego de surpresa em 2020 quando a Globo o informou que não renovaria seu contrato com a emissora. Em um primeiro momento, o artista levou um susto, mas rapidamente passou a ver essa demissão como uma oportunidade de se arriscar mais na carreira. “Não foi a minha decisão sair de lá. Quando fui renovar o contrato eles falaram: ‘A gente não pretende renovar’. Foi no dia do meu aniversário, 31 de janeiro acabava meu contrato. Eu encarei aquilo como um presente, um presente para uma nova vida”, contou o ator durante participação no “OtaLab”. Malvino vê sua trajetória na Globo como “um ciclo muito importante” da sua carreira, mas já existia nele a vontade de fazer algo novo.

“Nunca tive oportunidade de fazer série na Globo, só fazia novela. Então, de uma certa forma, existia uma ansiedade de querer explorar mais outros formatos. Existia, claro, a segurança financeira de estar recebendo o seu salário, mas ao mesmo tempo tinha essa vontade de explorar mais”, comentou. “O maior segredo da vida é saber se adaptar e não ter medo dos novos desafios. Eu tenho uma condição de vida legal, está tudo certo, dá para seguir, tenho outros caminhos”, acrescentou o artista, que possui uma academia de artes marciais com a mulher, a lutadora Kyra Gracie. Poucos meses após sua saída da Globo, veio a pandemia e seus novos projetos foram afetados. No entanto, após esse período, ele retomou as gravações de “O Negociador”, nova série da Amazon Prime Video da qual é protagonista.