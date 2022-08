Mamãe fitness! Viviane Araújo posta vídeo malhando na reta final da gestação

Na manhã desta terça-feira (09), a musa Viviane Araújo, que está na reta final da gestação, postou um vídeo em seus stories do Instagram, enquanto malhava em casa e incentivou seus seguidores a praticar exercícios e cuidar da saúde.

A mamãe de Joaquim explicou que, por mais que esteja cheia de compromissos e com pouco tempo para realizar as demais atividades da rotina, ela nunca deixa de treinar. Nem que seja um treino de 20 minutos na sua casa mesmo, e assim fica com uma sensação maravilhosa de que o dia começou super bem.

“Uma dica que eu dou para a gente não deixar de lado de cuidar da nossa saúde é não pensar. Acorda, coloca a roupa e vai treinar. Eu sou assim, ou eu vou para a academia ou eu faço o meu treininho aqui em casa de 20 minutinhos. Com a pandemia, os treinos em casa, foram ficando cada vez mais frequente na minha vida”, explicou.

Mesmo na reta final da gestação, Viviane Araújo não deixou de lado sua rotina de exercícios. Qual é a sua desculpa?(Via: Stories/Viviane Araújo) pic.twitter.com/b146xNqyOT

— fofoca de novelas (@fofoca_novelas) August 9, 2022

Viviane Araújo fala sobre fertilização in vitro Viviane Araújo está esperando o seu primeiro filho, Joaquim. Para a sua gestação, a musa optou pela realização do método “ovodoação”, que consiste na fertilização de um óvulo doado. Desde o início de sua gravidez, Vivi abriu o jogo e explicou como foi todo o processo da fertilização.

Ainda de acordo com informações da revista Quem, Vivi fez questão de deixar claro como engravidou para audar outras mulheres com esse processo.

“Eu fiz muita questão de deixar bem claro como eu engravidei, de como foi todo o processo, para que realmente eu possa ajudar muitas mulheres, que têm esse desejo, que têm esse sonho e que acham que é impossível. Eu sei que, muitas das vezes, elas veem mulheres da minha idade engravidando e acham que ‘está tudo bem’, mas, de fato, não sabem como é que foi e como é que aconteceu”, declarou Viviane.

“Por isso que fiz questão de contar como foi meu processo, para que realmente possa ajudar essas mulheres, para que realmente desmistifique um pouco a questão da ovodoação. É um caminho muito lindo, muito bacana, a ser seguido para essas mulheres que têm dificuldade de engravidar, mas que também, às vezes, tem uma certa resistência em aceitar a esse processo. Então, realmente quis falar sobre isso para poder desmistificar isso e quebrar um pouco esse tabu”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

