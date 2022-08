Manchester City anuncia a chegada do lateral esquerdo Sergio Gómez

O Manchester City anunciou, nesta terça-feira (16/8), a contratação do espanhol Sergio Gómez. O lateral esquerdo, que pertencia ao Anderlecht-BEL, assinou contrato de quatro anos com o novo clube.

“Estou incrivelmente orgulhoso e feliz por ter sido contratado pelo Manchester City. É o melhor time da Inglaterra e, com Pep Guardiola, tenho a chance de aprender e me desenvolver com o melhor técnico do futebol mundial. Fazer parte deste clube é um sonho que se tornou realidade e algo que qualquer jovem jogador aspiraria”, celebrou o camisa 21.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a transferência foi concluída por cerca de 10 milhões de euros (R$ 51,6 milhões). A chegada do jogador de 21 anos aos Citizens pode ser entendida como uma forma de prover alternativas à saída de Oleksandr Zinchenko, que foi para o Arsenal.

Além do atleta ucraniano, Guardiola escalou com bastante regularidade o português João Cancelo no setor esquerdo da defesa na última temporada – o mesmo vem ocorrendo na atual após três partidas. Sem Zinchenko, o clube chegou a negociar com Marc Cucurella, que pertencia ao Brighton e acabou acertando com o Chelsea.

Carreira de Gómez

Revelado pelo Barcelona, Sergio Gómez não entrou em campo pela equipe principal e transferiu-se para o Borussia Dortmund em 2018. Ele vestiu a camisa do clube alemão apenas três vezes e, após empréstimo ao Huesca-ESP, foi negociado em definitivo com o Anderlecht em 2021.

Gómez se destacou, de fato, na última temporada pelo time belga, que acabou na terceira colocação do campeonato nacional. No total, levando em conta todas as competições, o defensor disputou 49 jogos, marcou sete gols e deu 15 assistências.

Vindo de goleada sobre o Bournemouth por 4 a 0, o líder Manchester City retorna aos gramados pela Premier League no domingo (21/8), às 12h30 (de Brasília), quando visita o Newcastle. A partida é válida pela terceira rodada da competição.