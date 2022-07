Manchester City anuncia contratação de Kalvin Phillips, do Leeds

O Manchester City anunciou a contratação de Kalvin Phillips nesta manhã. O meio-campista do Leeds, de 26 anos, assinou até junho de 2028 e vestirá a camisa de número 4. Segundo a imprensa inglesa, o City pagará 48 milhões de euros (R$ 267,5 milhões) pela transferência. O valor final pode chegar a 58 milhões de euros com bônus.

O jogador interrompe uma passagem de oito temporada pelo Leeds, clube em que está desde as categorias de base. Na temporada 2015/16, Phillips entrou em campo apenas dez vezes, mas na campanha seguinte decolou e atuou quatro vezes mais.

No entanto, foi a chegada de Marcelo Bielsa como treinador, em 2018, que transformou Kalvin em um destaque. Ele participou de 46 partidas na primeira temporada do técnico, marcando três gols. Em 2019/20, foi figura fundamental para ajudar sua equipe a subir para a primeira divisão da Premier League após 16 anos.

Com seu desempenho, ganhou convocações para a seleção da Inglaterra e foi um dos principais pilares do time que chegou a final da Euro 2020.

“Estou absolutamente encantado por ter me juntado ao Manchester City. Ser capaz de jogar com Pep Guardiola e aprender com ele e sua comissão técnica, além de fazer parte de um time tão fantástico, é uma perspectiva que me deixa empolgado. É um sonho se tornando realidade. Agora mal posso esperar para começar e tentar ajudar a equipe a seguir em frente e alcançar mais sucesso”, disse Phillips.

O City agora conta com quatro novos reforços para a próxima temporada. Além do meia Kalvin, o clube já anunciou o centroavante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, o atacante Julián Alvárez, do River Plate, e o goleiro Stefan Ortega, do Arminia Bielefeld.