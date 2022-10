Manchester City anuncia renovação com Phil Foden até 2027

Nesta sexta-feira (14/10), o Manchester City anunciou a renovação de contrato com Phil Foden até junho de 2027. O jogador de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, atua com a equipe profissional desde 2017.

“É difícil colocar em palavras o quanto estou feliz por ter assinado este contrato”, disse Foden. “É um sonho tornado realidade. Fui torcedor do City toda a minha vida. Eu treinei aqui por tantos anos e até fui um gandula. Eu amo muito este clube, então saber que vou fazer parte dele até 2027 é incrível”, disse Phil Foden.

“Melhorei muito nos últimos anos e muito disso se deve ao Pep (Guardiola) e sua equipe, que me orientam todos os dias no campo de treinamento. Trabalhar com eles me dá a melhor chance de melhorar ainda mais e me tornar o melhor jogador que posso ser. Com o elenco que temos aqui, sinto que posso continuar aprendendo e conquistando troféus. Essas são as duas coisas mais importantes para mim”, acrescentou.

Desde que subiu para o profissional do Manchester City, Foden acumula 182 partidas, 52 gols marcados e 36 assistências. Já conquistou 11 títulos: quatro do Campeonato Inglês (2018, 2019, 2021 e 2022), quatro da Copa da Liga Inglesa (2018, 2019, 2020 e 2021), dois da Supercopa da Inglaterra (2019 e 2020) e um da Copa da Inglaterra (2019).

Na atual temporada, Phil Foden atuou em 13 jogos, com sete gols e três assistências. No último clássico contra o Manchester United, vencido pelo City por 6 a 3, o jogador foi destaque com três gols feitos.