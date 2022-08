Manchester City apresenta novo terceiro uniforme para a temporada 2022/23

O Manchester City, em parceria com a Puma, apresentou nesta quinta-feira sua nova terceira camisa, que será usada durante a temporada de 2022/23. O uniforme celebra a criatividade de Manchester com uma paleta que mistura o verde com o preto.

O novo uniforme é inspirado no ‘Manchester Worker Bee’, um símbolo dos cidadãos de Manchester, presente desde no brasão de armas da cidade inglesa, até em suas ruas, paredes e galerias. Para completar, as listras são tratadas com um efeito de tinta spray em homenagem à criatividade e arte de Manchester.

Com seu novo uniforme anunciado, a equipe comandada por Pep Guardiola já se prepara para o início da nova temporada do Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe visita o West Ham, em Londres, às 12h30 (de Brasília).

O time vem para o jogo após sequência de amistosos preparatórios. Além disso, a equipe já deu o pontapé inicial em sua temporada oficial. No último sábado, foi derrotada pelo rival Liverpool na final da Supercopa Inglesa.