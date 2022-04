Manchester City cede empate ao Liverpool, mas continua líder do Inglês

Manchester City e Liverpool fecharam a 32ª rodada do Campeonato Inglês na tarde deste domingo. Em um clássico eletrizante e que valia a liderança, o placar ficou empatado em 2 a 2.

Apesar da igualdade, o time de Pep Guardiola se mantém no topo do torneio, com agora 74 pontos. Já seu adversário, ainda em busca da primeira posição, vem em sequência com 73 somados.

Os dois times têm que entrar em campo pela partida de volta das quartas da Liga dos Campeões na próxima semana. Na quarta-feira, o City encara o Atlético de Madrid fora de casa, às 16 horas (de Brasília). O Liverpool, nos mesmos dia e horário, enfrenta o Benfica em casa.

Primeiro tempo

Movimentação é o que não faltou para ambas as equipes. Os comandados de Pep Guardiola foram ligeiramente superiores ao seu adversário e terminou a metade da etapa complementar com vantagem.

Próximos aos cinco minutos, após rápida cobrança de falta, Bernardo Silva tocou para De Bruyne, que carregou em direção ao gol e chutou de canhota. Na trajetória da bola, o time contou com desvio de Matip para estufar as redes e ficar à frente no placar.

Sem se abalar, o Liverpool atacou o adversário a todo momento e começou a ser mais agressivo, até chegar ao empate.

Em jogada trabalhada, Robertson cruzou para Arnold, que escorou de primeira. Diogo Jota dominou e acertou o canto do arco de Ederson. Até então, a posse de bola pertencia aos citizens (57% x 43%). .

Com quase 40 no marcador, o Liverpool, mais recuado, foi surpreendido por Gabriel Jesus no lado direito. Cancelo deu um lindo cruzamento para o brasileiro chegar chutando de chapa.

No último minuto, após cobrança de falta, Laporte estava impedido, mas assustou ao finalizar na trave de Alisson.

Segundo tempo

Há apenas alguns segundos do apito inicial, a contagem foi igualada. Salah, pela direita, achou Mane avançando do outro lado e lançou um bonito passe. O senegalês, aniversariante do dia, passou pelos zagueiros do City e marcou o dele.

Entre as chances dos Reds, o time azul às vezes encontrava ótimo espaço para atacar, como o gol anulado de Sterling. De Bruyne foi o garçom da vez e o camisa 7 mandou para o gol, mas por conta de um impedimento milimétrico o tento foi invalidado.

Um dos últimos lances promissores dos mandantes foi novamente com Jesus. O meio-campista belga lançou o centroavante, que chutou cruzado, mandando para fora. Apesar da tentativa, De Bruyne ficou na bronca com o companheiro, que estava em melhores condições.

Nos acréscimos, De Bruyne encontrou passe espetacular para Mahrez, mas o jogador desperdiçou a bola do jogo e não conseguiu decretar a vitória.

Confira outros resultados do Inglês neste domingo:

Brentford 2 x 0 West Ham

Leicester 2 x 1 Crystal Palace

Norwich 2 x 0 Burnley