Manchester City goleia Leeds United e retoma liderança do Inglês

Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Leeds neste sábado e venceu por 4 a 0. Rodri, Aké, Gabriel Jesus e Fernandinho foram os autores dos gols da partida que recolocou o time treinado por Pep Guardiola na liderança do torneio.

Com 83 pontos, o City fica um à frente do Liverpool, que aparece na segunda colocação após vencer o Newcastle mais cedo. O Leeds, por sua vez, amarga a 17ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento – o time tem 34 pontos, cinco à frente do Everton, mas disputou dois a jogos a mais.

Na próxima rodada, o Leeds visita o Arsenal, às 10 horas (de Brasília) do dia 8 de maio, enquanto o atual líder do campeonato nacional recebe o Newcastle, no mesmo dia, a partir das 12h30. Porém, antes disso, o Manchester City tem pela frente um confronto decisivo contra o Real Madrid pela volta da semifinal da Liga dos Campeões, na quarta-feira, às 16 horas.

O jogo

Aos 12 minutos, os visitantes abriram o placar. Em cobrança de falta, Phil Foden cruzou na cabeça de Rodri, que apareceu na entrada da pequena área para completar para o gol. Três minutos depois, um forte choque de cabeça entre Koch e Laporte paralisou o jogo por alguns minutos para atendimento aos jogadores, ambos liberados para retomar a partida.

No início do segundo tempo, o City precisou de apenas 8 minutos para ampliar o marcador. Em mais uma bola parada, desta vez um escanteio cobrado por Foden, Rúben Dias ajeitou de cabeça para o jovem Nathan Aké empurrar para a meta adversária.

Aos 33 minutos da etapa complementar, com a partida foi toda controlada pelos visitantes, Gabriel Jesus fez mais um. O atacante brasileiro recebeu bela assistência de Foden e, cara a cara com o goleiro, marcou. Foi o sexto gol do jogador nos últimos três jogos.

Aos 47 minutos, Fernandinho pegou bem de fora da área e deu números finais ao confronto. Com a goleada sobre o Leeds United, o time comandado por Pep Guardiola novamente assume a primeira posição do campeonato.

Confira os outros jogos do Campeonato Inglês deste sábado:

Newcastle 0 x 1 Liverpool

Watford 1 x 2 Burnley

Southampton 1 x 2 Crystal Palace

Aston Villa 2 x 0 Norwich

Wolves 3 x 0 Brighton