Manchester City oficializa a contratação de zagueiro do Borussia Dortmund

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (1/9) a contratação de Manuel Akanji, zagueiro do Borussia Dortmund. O atleta de 27 anos assinou vínculo com o clube inglês até 2027.

Com mais uma negociação, o time comandado por Pep Guardiola chega a seis reforços para a temporada. Além de Akanji, a equipe também informou as chegadas do goleiro Stefan Ortega Moreno, do volante Kalvin Phillips, do meia Sergio Gomez, do centroavante Erling Haaland e do atacante Julian Alvarez.

“Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para estrear. O City tem sido um dos melhores times da Europa nas últimas temporadas, são brilhantes de assistir, vir aqui parece o próximo passo perfeito na minha carreira. O técnico Pep Guardiola e este elenco são excepcionais, é uma oportunidade emocionante para mim”, disse Akanji.

Carreira de Akanji

Manuel Akanji iniciou sua carreira no FC Winterthur, da Suíça, antes de se mudar para o Basel, onde ficou por três temporadas.

Com desempenho de destaque, o zagueiro chamou atenção do Borussia Dortmund, que o contratou em janeiro de 2018. Pelo clube alemão, em quatro anos e meio, fez 158 aparições e venceu a Supercopa da Alemanha em 2019 e a Copa da Alemanha na temporada 2020/21.

“Manuel tem muita experiência jogando no mais alto nível do futebol europeu e estamos confiantes de que ele será uma adição valiosa ao nosso time. Ficamos impressionados com suas atuações durante seu tempo no Dortmund. Ele tem tudo o que queremos em um zagueiro e complementará os outros deste time e nosso estilo de jogo”, enfatizou o diretor de futebol Txiki Begiristain.