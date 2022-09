Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Champions

Manchester City e Borussia Dortmund duelarão nesta quarta-feira (14/9), às 16h, no Etihad Stadium, em Manchester, pela segunda rodada do Grupo G da Liga dos Campeões. O confronto será transmitido pelo Space e pelo serviço de streaming HBO Max.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Classificação do Grupo G

O Manchester City está na liderança do Grupo G. A equipe inglesa venceu o Sevilla por 4 a 0 na primeira rodada. Já o Dortmund está em segundo com três pontos. Os espanhóis estrearam com vitória por 3 a 0 sobre o Copenhague.