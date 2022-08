Manchester United anuncia acordo pela contratação do brasileiro Antony

A novela sobre a transferência de Antony ao Manchester United finalmente chegou a um desfecho. O clube anunciou nesta terça-feira um acordo com o Ajax para a contratação do jogador. Restam apenas a realização de exames médicos e a negociação dos últimos detalhes do contrato.

As conversas para ter Antony não foram fáceis. Os ingleses tiveram que lidar com diversas recusas do time holandês, que não parecia disposto a liberar o atacante. Segundo informações da imprensa local, o jogador custou 100 milhões de euros (R$ 504,5 milhões) aos cofres da equipe de Old Trafford – 95 milhões pelo acordo, mais 5 milhões em bônus.

Em meio às negociações, o ponta deixou clara sua intenção de deixar o Ajax. Motivado por um novo desafio, Antony chegou a faltar em dois treinos e desfalcou o time em partidas do Campeonato Holandês.

O brasileiro foi especulado no United desde a chegada de Erik ten Hag, que trabalhou com o jogador no Ajax e o indicou ao clube inglês. As conversas esfriaram, mas, após um início ruim da equipe na Premier League, voltaram à tona.

O clube de Manchester investiu forte no mercado e contratou também o volante Casemiro, multicampeão pelo Real Madrid. A dupla brasileira, que já atuou junto pela Seleção e deve ir ao Catar, na Copa do Mundo, irá se reencontrar no futebol inglês. Lá, eles terão também a companhia de Fred.