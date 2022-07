Manchester United anuncia contratação de Eriksen até 2025

O Manchester United tem novo reforço. O clube anunciou, nesta sexta-feira (15), a contratação de Christian Eriksen até 2025. O meio-campista estava livre no mercado após passar a segunda metade da temporada passada no Brentford. No período, atuou em 11 jogos do Campeonato Inglês.

“O Manchester United é um clube especial e mal posso esperar para começar. Tive o privilégio de jogar em Old Trafford muitas vezes, mas atuar com a camisa vermelha do United será uma sensação incrível”, disse Eriksen.

“Vi o trabalho de Erik no Ajax e conheço o nível de preparação que ele e sua equipe colocam todos os dias. Ele é um treinador fantástico”, completou, referindo-se a seu novo comandante.

Christian reencontrará o técnico Erik Ten Hag. O jogador conviveu com o técnico holandês no Ajax, como parte de seu retorno ao futebol após a parada cardíaca sofrida enquanto jogava pela Dinamarca na Eurocopa de 2020, em 12 de junho de 2021.

Pela seleção, participou de 115 jogos, marcando 38 gols. Na Premier League, atuou em 237 jogos, anotou 52 tentos e deu 71 assistências.

“Além de sua excelente técnica, Christian adicionará experiência valiosa e habilidades de liderança ao elenco. Estamos ansiosos para ver os benefícios dessas qualidades em campo na próxima temporada e além”, finalizou John Murtough, diretor de futebol do Manchester United.