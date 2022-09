Manchester United bate Leicester e traça terceira vitória seguida no Inglês

O Manchester United venceu o Leicester por 1 a 0 nesta quinta-feira, no King Power Stadium, pelo Campeonato Inglês. O gol da partida foi marcado por Sancho.

Com o resultado, o Manchester United engatou a terceira vitória seguida e subiu para a quinta colocação com, agora, nove pontos. O Leicester, por sua vez, segue sem engrenar no campeonato e amarga a lanterna com apenas um tento em cinco rodadas.

O Manchester United foi superior na primeira etapa. Assim, colecionou boas oportunidades com Eriksen, Rashford e Sancho. No entanto, apenas a finalização do camisa 25 encontrou o caminho das redes, quando, após bobeada da defesa, o atacante recebeu com liberdade, limpou o goleiro Ward e tocou para o gol vazio.

No segundo tempo, os donos da casa pressionaram em busca do empate. Entretanto, pararam em Varane e Martínez, que fizeram mais uma partida segura. Casemiro e Cristiano Ronaldo entraram na etapa final e também contribuíram para a vitória dos Red Devils.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe o líder Arsenal, no domingo, às 12h30 (de Brasília). Já o Leicester visita o Brighton, às 10h do mesmo dia.