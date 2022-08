Manchester United bate Liverpool e conquista primeira vitória no Inglês

O Manchester United conquistou sua primeira vitória no Campeonato Inglês da temporada 2022/23 logo em cima de seu maior rival. Na tarde desta segunda-feira, a equipe de Erik Ten Hag recebeu o Liverpool no Old Trafford e venceu por 2 a 1.

O brasileiro Casemiro, recém-contratado pelo United junto ao Real Madrid, passeou pelo gramado antes do jogo e foi muito aplaudido pela torcida. Enquanto isso, seu velho conhecido dos tempos de Real, Cristiano Ronaldo, passou a maior parte dos 90 minutos no banco e entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o United pontua pela primeira vez no Campeonato Inglês. No momento, a equipe é a 14ª colocada da tabela, com três pontos. Enquanto isso, o Liverpool vem um pouco abaixo, no 16º posto com apenas dois.

Pela próxima rodada da Premier League, o Manchester United terá pela frente o Southampton, fora de casa, às 8h30 (de Brasília) deste sábado. Já o Liverpool encara, em Anfield, o Bournemouth, às 11h do mesmo sábado.

O jogo

O primeiro gol da partida saiu no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Eriksen abriu Elanga pela ponta esquerda e o camisa 36 cruzou rasteiro para Jadon Sancho. De costas para a marcação, o atacante teve muita frieza para virar, driblar o zagueiro e bater no canto de Alisson. Um belo gol.

Atrás do placar, o Liverpool tentou crescer no duelo e teve boa chance para chegar ao empate. Aos 40, Milner cabeceou após escanteio. A bola ia para fora, mas Bruno Fernandes, afobado, chutou contra o próprio patrimônio tentando afastar o perigo. A sorte do português foi que a bola explodiu em Lisandro Martínez, que estava em cima da linha.

No segundo tempo, o United continuou superior e não demorou muito para marcar seu segundo. Aos 7 minutos, Henderson vacilou no meio de campo e Martial aproveitou. Com a bola, o francês deu ótimo passe para Rashford partir de frente para Alisson e vencer o goleiro brasileiro com ótima finalização no canto esquerdo.

Nos minutos finais, o Liverpool voltou a abafar e enfim conseguiu seu gol. Após bate-rebate na grande área, a defesa dos Red Devils deu bobeira e deixou Salah livre para cabecear ao gole e diminuir. Porém, a reação parou por aí.

Esta é, portando, a primeira vez que o United consegue vencer seu maior rival desde janeiro de 2021. Desde então, foram três partidas, com três goleadas do Liverpool. 4 a 2, em maio, 5 a 0, em outubro, e 4 a 0, em abril deste ano.