Manchester United confirma chegada do técnico Erik ten Hag no próximo ciclo

O Manchester United confirmou na manhã desta quinta-feira a contratação de um novo treinador. Trata-se do holandês Erik ten Hag, do Ajax, que assumirá o comando da equipe ao final desta temporada e firmou contrato até junho de 2025, com opção de renovação por mais um ano.

“Durante os últimos quatro anos no Ajax, Erik provou ser um dos treinadores mais empolgantes e bem-sucedidos da Europa, conhecido pelo futebol atraente e ofensivo de sua equipe e compromisso com a juventude”, disse o diretor de futebol do United, John Murtough.

“Em nossas conversas com Erik antes deste anúncio, ficamos profundamente impressionados com sua visão de longo prazo para devolver ao Manchester United o nível em que queremos competir, e sua motivação e determinação para conseguir isso”, acrescentou.

Desde que Ole Gunnar Solskjaer foi demitido, o Manchester United está sendo comandado pelo alemão Ralf Rangnick, que assumiu de forma interina até o final desta temporada. Mesmo após a chegada de ten Hag, Rangnick permanecerá no clube como consultor.

“É uma grande honra ser nomeado treinador do Manchester United e estou muito entusiasmado com o desafio que temos pela frente. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos torcedores, e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipe capaz de entregar o sucesso que merece”, declarou o técnico.

“Será difícil deixar o Ajax após esses anos incríveis, e posso garantir aos nossos torcedores meu total comprometimento e foco em levar esta temporada a uma conclusão bem-sucedida antes de me mudar para o Manchester United”, concluiu.

Aos 52 anos, ten Hag passou pela equipe B do Bayern de Munique e está no Ajax desde o final de 2017. Pelo clube holandês, o técnico soma dois títulos nacionais, além de chegar até a semifinal da Liga dos Campeões de 2019, sendo eliminado pelo Tottenham, de Mauricio Pochettino, após o gol heroico do brasileiro Lucas Moura.

Nesta temporada, o clube ocupa a liderança do Campeonato Holandês, com quatro pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, PSV.