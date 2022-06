Manchester United confirma saída do meio-campista francês Paul Pogba

O Manchester United se despediu oficialmente nesta quarta-feira (1º) do meio-campista Paul Pogba, que não terá seu contrato renovado pelo clube britânico. O jornal “Corriere della Sera” informou que o jogador de 29 anos está muito próximo de voltar para a Juventus, time que defendeu entre 2012 e 2016. Em Turim, Pogba ajudou a Velha Senhora a vencer quatro Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália e três Supercopas Italianas.

O jogador francês deixará definitivamente a equipe de Manchester nas próximas semanas, quando se encerrar seu vínculo. No comunicado, os Red Devils agradeceram a Pogba pelos anos que passou na Inglaterra. “O clube anuncia que Paul Pogba deixará o Manchester United no final de junho, após o término de seu contrato. Todos no clube gostariam de parabeniza-lo por sua carreira de sucesso e agradecê-lo por suas contribuições ao Manchester United. Desejamos a ele tudo de melhor para os próximos passos em uma jornada notável”, escreveu o time.

A segunda passagem de Pogba pelo Manchester United foi muito irregular, não tendo conseguido repetir as boas atuações dos tempos de Juventus. A última temporada do francês no clube foi marcada por vários problemas físicos.

Inter de Milão

Se Pogba deixou o Manchester United e está próximo de ir para a Juventus, o meio-campista Ivan Perisic fez o processo inverso, deixando a Itália para se transferir para o futebol inglês. O croata se despediu da Inter de Milão e foi apresentado como novo reforço do Tottenham.