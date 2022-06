Manchester United entra na briga com o Arsenal por zagueiro do Ajax

Segundo o jornal inglês “The Mirror”, o Manchester United entrou na briga com o Arsenal por Lisandro Martinez, zagueiro de 24 anos do Ajax.

Inicialmente, os Red Devils almejavam a contratação de Jurrien Timber, de 21 anos, que também atua pela equipe holandesa. Porém, com a recusa do defensor, que não vê com bons olhos uma transferência a menos de seis meses da Copa do Mundo, a equipe voltou suas atenções para Martinez.

O Arsenal também tem interesse no argentino e já teve uma oferta de 25 milhões de libras recusada pelo Ajax. Agora, com a disputa do United, as coisas podem complicar para os Gunners, visto o maior poder de investimento do rival.

Para a próxima temporada, a equipe de Erik ten Hag se vê pressionada a contratar, após perder cinco jogadores da equipe principal. Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Nemanja Matic e Edinson Cavani não renovaram e deixaram o clube. Dessa maneira, o Manchester United promete ir ao mercado para reforçar o plantel, começando pela contratação de Lisandro Martinez.