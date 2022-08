Manchester United está disposto a dispensar Cristiano Ronaldo

Um novo rumo na carreira de Cristiano Ronaldo foi traçado após o desastre diante do Brentford. O Manchester United foi goleado por 4 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Inglês.

Apesar do técnico Erik ten Hag insistir que não deixaria o jogador sair do elenco, a situação mudou e o clube está disposto a dispensá-lo, segundo o jornal AS.

Os membros mais veteranos do clube não estão gostando das atitudes de Cristiano e o português é agora considerado pelo clube como uma “presença negativa”.