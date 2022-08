Manchester United estreia no Inglês com derrota em casa para o Brighton

O Manchester United decepcionou seus torcedores na manhã deste domingo e foi derrotado pelo Brighton, por 2 a 1, em sua estreia no Campeonato Inglês.

Amplamente superado no primeiro tempo, o time de Erik ten Hag viu o Brighton abrir dois de vantagem com o atacante Gross (duas vezes). A equipe até melhorou na segunda etapa e marcou com Mac Allister, contra. Ainda assim, não foi suficiente para empatar o jogo.

Em 14º lugar, o Manchester visita o Brentford em seu próximo compromisso, no próximo sábado. O confronto é válido pela segunda rodada da Premier League.

Primeiro tempo

As vaias da torcida ao final do primeiro tempo resumiram o que foi o primeiro tempo do time de Old Trafford. A equipe até empolgou no início com boa finalização de Bruno Fernandes, mas parou por aí. O United era presa fácil pro Brighton, que pressionava, marcava bem e levava perigo ao gol de De Gea.

Aos 29, após já terem tido boas oportunidades, os visitantes abriram o placar com Gross. O atacante recebeu passe de Welbeck na pequena área e, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para as redes. Pouco menos de 10 minutos depois, Gross aproveitou rebote na área e, novamente livre, tocou para o gol.

A equipe até tinha menos posse de bola que os mandantes, mas marcavam forte e atacavam com eficiência. Destaque para o volante Moisés Caicedo, peça-chave na engrenagem do Brighton.

Segundo tempo

A melhora do time da casa na etapa final foi visível. Apesar do Brighton ainda levar algum perigo, era um United mais agressivo e melhor tecnicamente. O time desperdiçou algumas oportunidades e descontou com gol contra de Mac Allister, aos 22 minutos, em uma confusão na pequena área.

O gol e a entrada de Cristiano Ronaldo, que foi recepcionado de forma dividida pela torcida (vaias e aplausos) fizeram o time reagir e pressionar em busca do empate. Apesar do esforço, os Red Devils não escaparam da derrota.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo:

Leicester 2 x 2 Brentford