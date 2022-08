Manchester United fica perto de fechar com Antony

A novela da saída de Antony do Ajax rumo ao Manchester United está perto do final. Neste domingo (28/8), segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o time inglês conseguiu ficar próximo de um acerto no negócio. Restam apenas alguns detalhes para a conclusão.

A última oferta do United por Antony foi de 100 milhões de euros, cerca de 504,5 milhões. O Ajax se mostrou satisfeito com o valor, principalmente depois que Antony deixou clara a vontade de jogar no time inglês.

O negócio será ótimo para o São Paulo. O Tricolor tem direito a 20% do que exceder os 16 milhões de euros pagos pelo Ajax em 2020 para contar com Antony, além de mais 3,5% referentes ao mecanismo de solidariedade por ser o clube formador do atacante. Portanto, o time paulista deve ganhar uma bolada de pouco mais de R$ 100 milhões.

Reforços para a temporada