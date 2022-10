Manchester United, Lazio e PSV: veja os favoritos na rodada da Liga Europa

A quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa será disputada nesta quinta-feira (13/10) com a realização de 16 partidas. De acordo com as principais casas de aposta atuantes no Brasil, os principais favoritos são Manchester United, PSV, Real Sociedad, Lazio e Arsenal.

O time liderado pelo astro portugues Cristiano Ronaldo recebe o modesto Omonia, no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. Já o PSV medirá forças com o FC Zurique, na Holanda.

A Real Sociedad terá um duelo contra o Sheriff Tiraspol, na Espanha, e tem grande chance de sair de campo vencedora. Assim como os demais favoritos da rodada da Liga Europa, a Lazio também atuará dentro de seus domínios. O adversário da equipe italiana será o SK Sturm Graz.

O Arsenal é o único time apontado como favorito que não atuará dentro de seus domínios. Os Gunners medirão forças com o Bodo/Glimt, no Aspmyra Stadion, na Noruega.

Veja abaixo as cotações da Bet365 para cada jogo da rodada da Liga Europa.