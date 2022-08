Manchester United negocia com Rabiot e estuda chegada de Casemiro

O Manchester United segue tentando se reforçar nesta janela de transferências. O clube sente dificuldade em negociar detalhes finais com o meia Adrien Rabiot e passa a ver o brasileiro Casemiro como uma alternativa.

Segundo o jornal The Athletic, está tudo certo entre Manchester United e Juventus por Rabiot. O clube não quer seguir com o atleta, que defende a Velha Senhora desde junho de 2019. O grande problema tem sido as negociações com o próprio jogador, especialmente em relação ao seu salário.

Fala-se que o United estaria disposto a oferecer um salário top por Rabiot, comparável ao de grandes estrelas do time, como Bruno Fernandes e Eriksen. No entanto, o staff do atleta não tem facilitado as negociações.

Por outro lado, o clube segue estudando outras alternativas. Uma delas é o volante Casemiro, que tem contrato até junho de 2025 com o Real Madrid.

A expectativa da diretoria é contratar um grande nome para o meio-campo até o final da janela de transferências. O volante Frenkie de Jong, do Barcelona, segue em pauta, mas o negócio é visto como improvável.

Em campo, o início de temporada do Manchester United não é nada bom. O clube começou a Premier League com duas derrotas, sendo a última por 4 a 0 para o modesto Brentford.

O próximo jogo da equipe comandada por Erik ten Hag será contra o Liverpool, na segunda-feira, em Old Trafford. A equipe está na última colocação do Campeonato inglês.