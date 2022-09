Manchester United volta as atenções para atacante do Benfica

O Manchester United segue com o projeto de reforçar o time e agora o alvo é um atacante do Benfica, de Portugal. A equipe inglesa tem em sua lista Gonçalo Ramos, segundo informações do The Sun.

A chegada de um novo atacante no Manchester United está nos planos do técnico Erik Ten Hag. Alguns contatos com os representantes de Gonçalo Ramos já teriam sido feitos, mas o problema pode ser a questão financeira.

Como o United gastou bastante no mercado de verão, poderá investir uma quantia limitada para os padrões europeus: 29 milhões de euros (cerca de R$ 150.7 milhões).

No Benfica, Gonçalo Ramos tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (R$ 623,8 milhões). Newcastle, também da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha, já apareceram como interessados no atleta.

A tendência é que o time português faça jogo duro para liberar o atacante. Gonçalo Ramos contabiliza oito gols em 12 jogos na atual temporada.