Mancini critica atuação do América: ‘Distante daquilo que normalmente faz’

O técnico Vagner Mancini criticou a atuação do América na derrota por 3 a 0 para o Independiente del Valle nessa quarta-feira (25), pela sexta e última rodada da Copa Libertadores.

O comandante do Coelho acredita que o time apresentou dificuldades técnicas e citou desgastes físicos gerados pela falta da posse de bola e da altitude. A partida foi disputada no Estádio Banco Guayaquil, na Região Metropolitana de Quito, no Equador.

“A derrota faz parte do jogo, mas nunca queremos sentir esse sabor. Lógico que, diante do que foi o jogo hoje, não poderíamos esperar uma sorte melhor. O América ficou muito distante daquilo que normalmente faz. O domínio, passe, tempo de bola foram alterados, e por isso tivemos muita dificuldade na construção do jogo”, avaliou o treinador.

O América teve apenas 33% de posse de bola na partida, quesito que foi determinante para o resultado negativo, na visão de Mancini.

“Seguidamente, retomamos a posse de bola, e perdíamos na sequência. Isso gerou um desgaste físico. Não foi uma noite onde o América impôs o seu jogo. O Del Valle teve, na maior parte do jogo, foi dono das ações. Isso gerou uma série de consequências”, afirmou.

O Coelho ainda lidou com uma altitude de mais de 2.800 metros. Para Mancini, esse fator também impactou no desempenho da equipe contra o Del Valle.

“Nós vimos que em vários momentos os atletas do América estavam atrasados em milésimos de segundos nas jogadas. (…) Que isso não seja entendido como desculpa, mas a nossa equipe sentiu sim. Ao longo do jogo o atleta vai cansando, os seus reflexos vão diminuindo, e o Del Valle soube aproveitar muito bem, fez um bom jogo, com uma equipe muito bem montada e mereceu a vitória”, disse o técnico.

O América volta a campo no domingo (29), às 18h, quando enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.