Mandante de homicídio é preso em Caravelas

Publicado em 29 de jun de 2021 e atualizado às 16:53

Homem estava com mandado em aberto por envolvimento na morte de Denílson Barbosa dos Santos. Crime foi motivado por tráfico de drogas e acabou com uma criança baleada

Suspeito de ordenar a morte de Denílson Barbosa dos Santos, ocorrida em 14 de Junho, um homem de 28 anos teve a prisão cumprida, por equipes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Teixeira de Freitas, em apoio a Delegacia Territorial (DT) de Caravelas, na manhã desta terça-feira (29).

A coordenadora da 8ª Coorpin/Teixeira, delegada Valéria Fonseca Chaves, explicou que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e acabou com uma criança, de cinco anos, baleada. “O autor dos disparos atirou contra os familiares de Denílson e atingiu a garota”, detalhou a delegada. As três pessoas feridas na ação criminosa tiveram alta.

Com as investigações a cargo da DT/Caravelas, a autoria do crime já está definida. “Diligências estão sendo realizadas e já foi solicitado o mandado de prisão do homem que executou o homicídio”, informou a coordenadora.

Após a ação realizada hoje, o mandante do crime está custodiado na unidade policial, onde aguarda transferência para o sistema prisional. “Ele era considerado uma das lideranças do tráfico de drogas em Caravelas”, pontuou.

