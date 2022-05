Mané deve deixar Liverpool após vice na Liga dos Campeões

A história do atacante Sadio Mané no Liverpool parece estar chegando ao fim. Após o vice na Liga dos Campeões, para o Real Madrid, o senegalês deve deixar o clube na próxima janela de transferências.

Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o jogador pretender vivenciar uma nova experiência após os anos de sucesso pelo time de Anfield, e deve comunicar sua decisão ao clube em breve.

O jornalista destaca também que o Bayern de Munique desponta como o favorito para levar o atleta. Os alemães estavam aguardando a final da competição europeia para avançarem nas tratativas.

Mané chegou ao Liverpool em 2016 e, no período, faturou o título da Liga dos Campeões, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes, em 2019, o Campeonato Inglês, no ano seguinte, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, nesta temporada.

O clube, agora, vive um impasse. Caso não negocie o jogador nesta janela, a equipe poderá perdê-lo de graça no final da próxima temporada, quando Mané terá seu contrato com o Liverpool encerrado.