Maneva lança novo disco, exalta ‘professores’ e admite: ‘O caminho é mais difícil para quem é do reggae’

A banda Maneva anunciou, durante entrevista exclusiva à Jovem Pan, que vai lançar em breve o volume 3 do álbum “Tudo Vira Reggae”. O vocalista Tales de Polli também comentou sobre o sucesso do 13º álbum do grupo, intitulado Mundo Novo, estreado no fim de maio. Atualmente, o Maneva ocupa a lista “Top 200” da Spotify – está entre os 200 artistas mais ouvidos no aplicativo em território nacional, soma 1,5 bilhão de streams (apenas no YouTube são 600 milhões de views) e mais de 2 milhões de ouvintes mensais na Spotify.

Após se apresentar na abertura da Festa Julina do Clube Esperia, em São Paulo, no último fim de semana, a banda agradeceu o carinho dos fãs pelo sucesso do álbum Mundo Novo. Com 10 faixas, o disco vem acompanhado de um DVD gravado nas ruínas do antigo moinho das Indústrias Reunidas Matarazzo, que serviu de cenário para as composições. “Na real, acho que nunca trabalhamos pelo sucesso. Sempre estamos trabalhando pela música. A repercussão que está tendo para nós é muito positiva. Ficamos muito felizes de estarmos fazendo parte da cena musical brasileira, por mais que a gente sabe que o caminho é mais difícil para nós do reggae. A gente estar fazendo isso, seguindo os passos dos professores Natiruts, Planta & Raiz e da galera do Cidade Negra, é fod***. Fazer parte desse rol e estar com mais um disco na rua. Virão outros se Deus quiser”, afirma Tales de Polli. O novo álbum é resultado da fusão entre o passado e o presente e veio coroar os 17 anos de carreira dos amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), integrantes do Maneva.

O vocalista ainda aproveitou para contar uma novidade aos fãs da banda: lançamento do volume 3 do álbum Tudo Vira Reggae. “Em breve, em primeira mão, vamos fazer este volume, que terá um showzão ao vivo e DVD. Além é claro da tour Mundo Novo, que está rolando e estamos passando por várias cidades”, detalhou. Até outubro, o Maneva fará diversas apresentações por estados do Brasil e até mesmo nos Estados Unidos e na Europa.