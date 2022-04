Mano Menezes expressa alegria por retornar ao Internacional

Anunciado no final da noite da última terça-feira (19) como novo técnico do Internacional, Mano Menezes falou nesta quarta-feira (20), em entrevista coletiva realizada no Beira Rio, da sua alegria e satisfação de assumir o Colorado após um hiato de 20 anos desde a sua primeira passagem pela equipe.

✍️📋 Mano Menezes é o novo técnico do Inter! 🔗 Saiba mais: https://t.co/ez0d5IU18e#ColoradoJogaJunto 🇦🇹 pic.twitter.com/MoxO8x2S5R — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 20, 2022

“Primeiro, quero falar ao torcedor colorado da minha felicidade de estar aqui nesse momento. Voltar ao clube que fez uma importante parte na minha formação como técnico de futebol. Acredito que tudo na vida tem sua hora. Se estou aqui, é porque tenho conhecimento e bagagem para o Internacional, e também penso que o Internacional é o clube certo para me ajudar. Quando isso existe, as coisas tendem a andar bem”, declarou Mano Menezes.

O técnico, que firmou contrato até o final de 2022, chega para substituir o uruguaio Alexander Medina, demitido na última sexta-feira (15) após o empate por 1 a 1 do Internacional com o Guaireña (Paraguai) pela Copa Sul-Americana.

Além de Mano, o Colorado fechou com outros profissionais para este novo momento do seu departamento de futebol, o diretor técnico Paulo Autuori e o diretor executivo William Thomas.

AO VIVO! 🎙 @manomenezes é apresentado como novo treinador colorado. ▶️ Assista: https://t.co/qvAyvi6rKt 📻 Ouça: https://t.co/nkhUUJtsTu pic.twitter.com/qL2VZvTNmh — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 20, 2022

“Hoje, consolidamos a formatação profissional daqueles que conduzirão o Departamento de Futebol do Inter. Apresentamos o Paulo Autuori como diretor técnico, responsável por todo o departamento junto com o William, que assume, também, nessa transversalidade. E, agora, o responsável por nossa equipe, de orientação e modelo de jogo, é o Mano Menezes, que hoje completa esse trio. Mano é um treinador que todos conhecem. Sua história, sua trajetória, começou no Rio Grande do Sul e percorreu Brasil e mundo”, declarou o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, durante a coletiva.