Manoel Soares alerta sobre cantigas infantis racistas no Encontro

Manoel Soares alertou sobre cantigas infantis com temática racista no programa Encontro, da Globo. Apresentador e ativista da causa racial, ele explicou por que canções como Boi da Cara Preta e Escravos de Jó são inapropriadas.

“Nós temos músicas da infância hoje, Patrícia, e isso é importante entendermos, algumas músicas que nós temos da infância e infelizmente trabalham todo um viés racista”, iniciou o titular do Encontro.

“Quando você tem a música Boi da Cara Preta, por exemplo, essa música, infelizmente, apesar de fazer parte da nossa cultura brasileira, traz essa agenda delicada. Escravos de Jó traz essa agenda delicada”, ensinou.

Em seu perfil no Instagram, Manoel Soares compartilhou o trecho do programa e estendeu sua explicação.

“Crescer com preconceitos enraizados resulta em diversos comportamentos racistas que temos na sociedade atualmente. Viver a primeira infância com conhecimento de que é importante e necessário ser livre e aceitar a si mesmo e ao outro gera uma raiz mais sólida de respeito às diferenças e fortalecimento de autoestima das crianças e, consequentemente, do adulto”, escreveu.

“Você já parou pra pensar, por exemplo, quantas músicas racistas se repetem desde a sua infância e continuam seguindo gerações?”, indagou o apresentador.

