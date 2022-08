Manoel Soares fala sobre possível saída do Encontro: “Não pedi”

Manoel Soares comentou os boatos de que ele deixaria o comando do Encontro, programa que apresenta na Globo ao lado de Patrícia Poeta. “Gente, não pedi para sair. Isso não é verdade”, afirmou no Twitter na noite do sábado (27/8).

Os boatos sobre desentendimentos entre os apresentadores e a possível saída dele do programa começaram depois de falas do colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua. Ele chegou a dizer que os dois teriam batido boca nos bastidores.

Nas respostas do tuíte de Manoel, os internautas chegaram a sugerir que ele pedisse demissão do programa e criticaram. Além disso, alguns fizeram críticas à jornalista Patrícia Poeta e à forma como o programa é anunciado.

“Eu não entendo porque o nome do programa não é ‘Encontro com Patrícia Poeta e Manoel Soares’. […] Fica firme! Só assisto esse programa por sua causa!” comentou uma usuária.

Outra questionou sobre as brigas nos bastidores. “Mas teve quebra pau, né? Porque essa parte você não falou, e é nítido como ela o despreza e desrespeita como profissional. É melhor sair do que ser diminuído nacionalmente todos os dia.”

Gente, não pedi para sair.

Isso não é verdade.

Uma outra pessoa afirmou que, embora o programa tenha sido anunciado com os dois apresentadores, o cenário agora é diferente. “Hoje parece que você é só um assistente de palco. Espero que isso mude e ela encontre o rumo dela em outro programa”, escreveu.

