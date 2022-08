Manoel Soares faz revelações emocionantes sobre seu passado: “Eu virei morador de rua”

Manoel Soares é o atual apresentador do “Encontro“, ao lado de Patrícia Poeta e em entrevista ao Podcast “PodPah“, o jornalista relembrou passado e fez revelações sobre a sua juventude no fim de semana. O jornalista também é ativista social e co-fundador da Central Única das Favelas e contou que chegou a morar na rua em Porto Alegre.

Manoel relembrou como sobreviveu a época que morou em Porto Alegre. De Salvador, ele se mudou para a capital do Rio Grande do Sul em 1997, ao lado do irmão. Onde morou até 2016: “Morei 20 anos lá. Por volta de 1999, o emprego que a gente (ele e o irmão) recebeu caiu e a gente ficou sem nada… Meu irmão, que foi comigo, voltou. No desenrolo, eu virei morador de rua. Eu tinha 19, 20 anos”, explicou durante a entrevista. “Na Zona Norte de Porto Alegre tem um viaduto chamado Viaduto Obirici, e eu comecei a dormir ali. Eu deitava umas 23h, 5h da manhã os caminhões já começavam a roncar e você já levantava e dava uma ajeitada”, recordou, dizendo que viveu quatro meses dessa forma.

Durante o dia Manoel saia para tentar reconstruir sua vida: “Tentar fazer a vida, né negão? Você não vai ficar lá deitado, porque aí, né… Mas eu tinha um bagulho comigo, minha mãe sempre me disse: ‘ó, negão, não é para meter a mão em nada de ninguém. Não usa droga, não vai traficar‘”, contou aos apresentadores Igor Cavalari e Thiago Marques.

O jornalista falou, ainda, sobre um dos trabalhos que conseguiu na época: “Na noite, você acaba descobrindo formas de se sustentar. Então, por exemplo, tinha umas travestis na rua da frente que elas não tinham ninguém que cuidava delas. Os homofóbicos iam lá e tacavam pedra nelas e tal. Elas me chamaram para, se alguém fizesse alguma coisa com elas, era para eu correr atrás do caras. Eu era segurança de travesti na noite. A gente está falando de um cara de 20 e poucos anos, negão, grandão, sem nenhuma malícia na vida”, lembrou. Confira a entrevista:

Marcela Fetter, de ‘Pantanal’, usa termo racista no ‘Encontro’ e Manoel Soares se irrita O ‘Encontro‘ está em mais uma polêmica. A convidada da última quarta-feira, 10 de agosto, foi Marcela Fetter — atriz que dá vida a Érica em ‘Pantanal‘ — e a loira acabou usando uma expressão racista durante a entrevista.

Tudo aconteceu quando a artista estava comentando sobre sua personagem na telenovela das nove e, para descrever sua personagem, acabou empregando o termo racista “ovelha negra”.

Para explicar sutilmente, Manoel Soares — co-apresentador do programa — interviu e corrigiu-a da melhor maneira possível. “A Érica que não é dessa família. É a ovelha negra da família”, disse Marcela. Manoel, rebateu delicadamente: “Ou branca”. Depois do comentário, a entrevista seguiu normalmente e Marcela não voltou a repetir a frase, anteriormente corrigida por Manoel Soares.

