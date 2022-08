Manoel Soares pretendia ser demitido e vender pão de queijo antes de ir para o “Encontro”

Durante sua participação na edição especial do “PodPah” para o criança esperança, o apresentador da Globo, Manoel Soares admitiu que planejava pedir demissão da emissora para abrir um negócio de venda de pão de queijo. O jornalista ainda detalhou a ideia e justificou que tinha essa vontade porque estava estagnado financeiramente na carreira.

+ Clara Wellen se veste de gatinha e mostra o que faz com pirulito quando ninguém está perto

“Trabalhava em uma TV no Rio Grande do Sul, já estava lá há uns 15 anos, salário de afiliada, né? Não era um brilho. Cheguei para a nega e falei assim: ‘Vamos fazer uma franquia de pão de queijo, que acho que o nosso futuro está no pão de queijo‘. Precisava de uma grana inicial, que seria a rescisão”, relembrou o apresentador. “Estava há anos , já era o repórter, não tinha mais o que fazer. Sabe quando você dá o estalo, quer mudar de vida? Meu chefe falou: ‘Negão, você está viajando, tem um futuro pela frente, você é um comunicador, só está ansioso‘”, contou.

Assim, o então chefe de Manoel o escalou para uma entrada ao vivo no Encontro com Fátima Bernardes e o jornalista começou a ganhar projeção em escala nacional. “A Fátima falou: ‘Quero que você venha trabalhar comigo‘. Nem entendi quando ela falou. O Mauricio Arruda, que era diretor do programa, botou uma fé, começou uma transação. Quatro meses depois, estava aqui na Globo, com o olho arregalado, olhando para a cara dela, que disse: ‘Que bom que você está aqui’”, comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Soares (@manoelsoares)

Manoel Soares faz revelações emocionantes sobre seu passado Manoel Soares é o atual apresentador do “Encontro“, ao lado de Patrícia Poeta e ainda em entrevista ao Podcast “PodPah“, o jornalista relembrou passado e fez revelações sobre a sua juventude no fim de semana. O jornalista também é ativista social e co-fundador da Central Única das Favelas e contou que chegou a morar na rua em Porto Alegre.

Manoel relembrou como sobreviveu a época que morou em Porto Alegre. De Salvador, ele se mudou para a capital do Rio Grande do Sul em 1997, ao lado do irmão. Onde morou até 2016: “Morei 20 anos lá. Por volta de 1999, o emprego que a gente (ele e o irmão) recebeu caiu e a gente ficou sem nada… Meu irmão, que foi comigo, voltou. No desenrolo, eu virei morador de rua. Eu tinha 19, 20 anos”, explicou durante a entrevista. “Na Zona Norte de Porto Alegre tem um viaduto chamado Viaduto Obirici, e eu comecei a dormir ali. Eu deitava umas 23h, 5h da manhã os caminhões já começavam a roncar e você já levantava e dava uma ajeitada”, recordou, dizendo que viveu quatro meses dessa forma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Soares (@manoelsoares)

Durante o dia Manoel saia para tentar reconstruir sua vida: “Tentar fazer a vida, né negão? Você não vai ficar lá deitado, porque aí, né… Mas eu tinha um bagulho comigo, minha mãe sempre me disse: ‘ó, negão, não é para meter a mão em nada de ninguém. Não usa droga, não vai traficar‘”, contou aos apresentadores Igor Cavalari e Thiago Marques.

O jornalista falou, ainda, sobre um dos trabalhos que conseguiu na época: “Na noite, você acaba descobrindo formas de se sustentar. Então, por exemplo, tinha umas travestis na rua da frente que elas não tinham ninguém que cuidava delas. Os homofóbicos iam lá e tacavam pedra nelas e tal. Elas me chamaram para, se alguém fizesse alguma coisa com elas, era para eu correr atrás do caras. Eu era segurança de travesti na noite. A gente está falando de um cara de 20 e poucos anos, negão, grandão, sem nenhuma malícia na vida”, lembrou. Confira a entrevista:

Leia mais notícias dos famosos:

+ Rebolando, coxas grossas de Larissa Manoela quase fazem a saia subir: “Improvisei”

+ Wanessa Camargo se pronuncia sobre polêmica com Deborah Secco

+ Luana Piovani aceita aparecer nua em cena de sexo pela primeira vez em sua carreira como atriz