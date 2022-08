Manoel Soares quebra silêncio e revela se vai deixar o “Encontro”

As polêmicas envolvendo a parceria de Manoel Soares e Patrícia Poeta está longe de chegar ao fim. Manoel Soares precisou usar suas redes sociais para explicar rumores de que deixaria o programa “Encontro com Patrícia Poeta“, que ganhou o novo comando a cerca de um mês. As polêmicas acontecem porque desde a estreia, um “climão” acompanha o matinal, além de que Patrícia Poeta vem sendo acusada de não gostar de dividir o comando.

+ Após duvidarem de sua coragem, Geisy Arruda surge com volume à mostra: “Pediram tanto”

E em redes sociais, os telespectadores e fãs do “Encontro” pediram para Manoel sair da atração como forma de preservar sua imagem. Uma internauta ainda chegou a dizer que Patrícia está: “desesperada querendo falar tudo todo tempo e você ali, parecendo que está cumprindo cota para o programa“. No entanto, Manoel se manifestou e abriu o jogo sobre sair do programa:

Gente, não pedi para sair.

Isso não é verdade.

— Manoel Soares – TV (@ManoelSoares_) August 27, 2022

Manoel Soares pretendia ser demitido e vender pão de queijo antes de ir para o “Encontro” Durante sua participação na edição especial do “PodPah” para o criança esperança, o apresentador da Globo, Manoel Soares admitiu que planejava pedir demissão da emissora para abrir um negócio de venda de pão de queijo. O jornalista ainda detalhou a ideia e justificou que tinha essa vontade porque estava estagnado financeiramente na carreira.

“Trabalhava em uma TV no Rio Grande do Sul, já estava lá há uns 15 anos, salário de afiliada, né? Não era um brilho. Cheguei para a nega e falei assim: ‘Vamos fazer uma franquia de pão de queijo, que acho que o nosso futuro está no pão de queijo‘. Precisava de uma grana inicial, que seria a rescisão”, relembrou o apresentador. “Estava há anos , já era o repórter, não tinha mais o que fazer. Sabe quando você dá o estalo, quer mudar de vida? Meu chefe falou: ‘Negão, você está viajando, tem um futuro pela frente, você é um comunicador, só está ansioso‘”, contou.

Assim, o então chefe de Manoel o escalou para uma entrada ao vivo no Encontro com Fátima Bernardes e o jornalista começou a ganhar projeção em escala nacional. “A Fátima falou: ‘Quero que você venha trabalhar comigo‘. Nem entendi quando ela falou. O Mauricio Arruda, que era diretor do programa, botou uma fé, começou uma transação. Quatro meses depois, estava aqui na Globo, com o olho arregalado, olhando para a cara dela, que disse: ‘Que bom que você está aqui‘”, comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Soares (@manoelsoares)

Leia mais notícias da TV:

+ Ator mirim de “Pantanal” faz promessa emocionante a mãe de amigo: “Realizar o sonho dele”

+ Pantanal: destino do verdadeiro pai de Marcelo é macabro e sua identidade pode ser um choque

+ Pipoca: Ivete Sangalo apresenta programa com braço engessado e preocupa espectadores