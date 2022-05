Manutenção emergencial suspense abastecimento de água em Itamaraju

A Embasa informa que, para possibilitar a realização de manutenção emergencial em equipamento da rede distribuidora de água, o abastecimento encontra-se temporariamente suspenso na cidade de Itamaraju nesta sexta-feira (06).

Equipe da Embasa já se encontra no local e a previsão de conclusão da manutenção está prevista para às 15 horas de hoje (06), quando o abastecimento será retomado gradativamente, com estimativa de regularização completa em até 24 horas após a conclusão do serviço.

A Embasa recomenda o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a normalização do sistema de abastecimento.

Por | Ascom EMBASA