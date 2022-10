Mar do Sertão: Adamastor reaparece e causa desespero em Mirinho

Após sofrer um livramento divino ao não ser morto por Mirinho (Lucas Galvino), Adamastor (Everaldo Pontes) reaparecerá em Canta Pedra completamente debilitado e cego. O fato causará um certo desespero no rapaz, que, por sua vez, ficará bastante apreensivo com a chegada do velho, já que o mesmo sabe dos crimes cometidos por Tertulinho (Renato Góes) em Mar do Sertão.

Em cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado (22/10), o público verá o veterano chegando à casa de Tereza (Clarissa Pinheiro) e Timbó (Enrique Diaz), no que deixará o personagem de Lucas Galvino em pânico e, ao mesmo tempo, arrependido de não ter executado o serviço sujo. Sendo assim, o jovem ficará com medo de que alguém descubra sua mentira – ele falou que havia dado cabo de Adamastor -, restando somente rezar para isso.

