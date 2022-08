Mar do Sertão: Após inventar uma mentira daquelas Tertulinho leva uma picada de cobra

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (23), Tertulinho (Renato Góes) inventou que foi assaltado em ‘Mar do Sertão’. O filho do coronel sai à procura de ladrões ao lado de Zé Paulino (Sérgio Guizé) sendo picado por uma cobra.

Tertulinho ficou completamente fascinado ao ver Candoca (Isadora Cruz) nadando no açude. O primeiro encontro dos dois tirou muitas risadas do público. Lorena (Mariana Sena) e sua melhor amiga não podiam perder a chance de pregar uma peça no filho do coronel. Você pode conferir a cena completa aqui.

Logo em seguida, o rapaz chega em casa, completamente sem roupa, deixando o coronel Tertúlio (José de Abreu) e Deodora (Debora Bloch) de queixo caído. Para não admitir que perdeu suas roupas para duas moças, Tertulinho inventou uma grande mentira e diz que foi assaltado.

“É falta de cálcio!” #MarDoSertão pic.twitter.com/ND3FGk8aaQ

— TV Globo (@tvglobo) August 23, 2022

Indignado, o coronel pede para que o filho saia à procura dos ladrões ao lado de Zé Paulino. Tudo ia bem, mas Tertulinho esqueceu suas bonitas. “Essa é a hora que as cobras saem para caçar”, alertou Zé Paulino. “Ai! Picou!”, o vaqueiro se vira, a tempo de ver uma cobra pequena sumindo pelo mapa e corre para ajudar o filho do coronel.

Mar do Sertão terá duas fases: entenda o que acontece antes e depois da passagem de tempo A nova novela das seis estreou nesta segunda-feira (23) e se passa em Canta Pedra, uma cidade fictícia. A história começa há 10 anos, com Zé Paulino e Candona noivos. Só que Tertulinho, o filho mulherengo do coronel Tertúlio, retorna a Canta Pedra após uma longa temporada na capital e ficará encantado pela professora.

Mesmo sabendo que a moça está comprometida, Tertulinho não deixa de dar suas investidas. Mas uma manobra do destino irá separar o casal apaixonado: Zé Paulino sofrerá um acidente e será dado como morto. Ao retornar, o vaqueiro verá Candoca casada com Tertulinho. Você pode conferir mais detalhes da passagem de tempo aqui.

Zé Paulino é considerado morto, após sofrer acidente. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

