Mar do Sertão: Candoca é presa, confira o que vai rolar no primeiro capítulo

Nesta segunda-feira (22), vai ao ar o capítulo de estreia de ‘Mar do Sertão’. Na obra criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, acompanharemos o desenrolar do triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes). O primeiro capítulo promete grandes emoções para o público.

+ Cara e Coragem: Médico fala sobre o estado de saúde de Clarice, ‘Existe um fio de esperança’

Tertulinho está na capital para estudar, a mando do pai. Porém, o jovem, só quer saber de vida boa às custas do coronel. Já no início da trama, ele arranja confusão. Tertulinho tem um caso com Xaviera (Giovana Cordeiro), comprometida. Quando eles são flagrados pelo noivo dela, Tertulinho vai embora fugido da capital e volta para Canta Pedra.

A ansiedade de Candoca e Zé Paulino para o casamento é grande. Porém, o coronel Tertúlio (José de Abreu) dá a ordem para o vaqueiro levar um cavalo até outra cidade, justamente na data da cerimônia. Zé Paulino não consegue negar o pedido do patrão, mas também não sabe como contará para Candoca que eles precisam adiar o casamento.

Tertulinho levará um flagra do noivo de sua amante. (Foto: Divulgação/ TV Globo)

Candoca é presa ao confrontar Sabá Bodó Candoca e Zé Paulino estão noivos. Criada pela mãe, Dodôca (Cyria Coentro), uma costureira viúva, a moça não vê a hora de subir ao altar, e faz a milésima prova de seu vestido, feito cuidadosamente pela mãe.

Porém, a professora de Canta Pedra, descobre que o prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues) planeja organizar uma cerimônia de inauguração a pedra fundamental do açude que pretende construir na cidade, bem no dia do casamento. Candoca tirará satisfação com o prefeito e acaba sendo presa por desacato a autoridade.

Candoca prova o vestido, mais uma vez. (Foto: Globo)

Veja o que está rolando na TV:

+ Poliana Moça: Roger comenta sobre reunião com Luca e, Pinóquio descobre que vai ser vendido

+ ‘A Tarde é Sua’: Thiago Rocha está fora da bancada do programa e fãs se assustam

+ “A Fazenda 14”: nova lista de participantes é divulgada. Confira os nomes!